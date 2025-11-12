Dataarkitekt-kompensasjon in Greater Denver And Boulder Area hos Charles Schwab varierer fra $96.7K per year for 54 til $114K per year for 56. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Charles Schwabs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/12/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
54
$96.7K
$89.1K
$1.8K
$5.8K
55
$ --
$ --
$ --
$ --
56
$114K
$103K
$1.3K
$9.5K
57
$ --
$ --
$ --
$ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Charles Schwab er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)