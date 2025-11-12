Charles Schwab Nettstedspålitelighetssingeniør Lønninger

Nettstedspålitelighetssingeniør-kompensasjon in United States hos Charles Schwab varierer fra $92.4K per year for 54 til $152K per year for 57. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $160K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Charles Schwabs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/12/2025

Nivånavn Total Grunnlønn Aksjer ( /yr ) Bonus 54 Software Developer I ( Inngangsnivå ) $92.4K $88K $0 $4.4K 55 Software Developer II $151K $141K $5.5K $5K 56 Software Developer III $ -- $ -- $ -- $ -- 57 Software Developer IV $152K $140K $0 $11.5K Vis 4 flere nivåer

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Siste lønnsrapporter

​ Tabellfilter Abonner Legg til Legg til lønn Legg til kompensasjon

Selskap Lokasjon | Dato Nivånavn Merkelapp År med Erfaring Totalt / I Selskapet Total Kompensasjon ( USD ) Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus Ingen lønninger funnet Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Få varsel om nye lønnstall Eksporter DataSe Åpne Stillinger

HR / Rekruttering? Opprett et interaktivt tilbud

Opptjeningsplan Hovedplan 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aksjetype RSU Hos Charles Schwab er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan: 25 % opptjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årlig )

25 % opptjenes i 2nd - ÅR ( 25.00 % årlig )

25 % opptjenes i 3rd - ÅR ( 25.00 % årlig )

25 % opptjenes i 4th - ÅR ( 25.00 % årlig )

Hva er opptjeningsplanen hos Charles Schwab ?

Få verifiserte lønninger i innboksen din Abonner på verifiserte Programvareingeniør tilbud . Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer → Skriv inn e-postadressen din Skriv inn e-postadressen din Abonner Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.