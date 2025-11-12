Fullstack Programvareutvikler-kompensasjon in Greater Austin Area hos Charles Schwab varierer fra $92.6K per year for 54 til $143K per year for 58. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Austin Area utgjør totalt $112K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Charles Schwabs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/12/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
54
$92.6K
$87.7K
$167
$4.7K
55
$108K
$101K
$0
$7.9K
56
$128K
$121K
$0
$6.6K
57
$169K
$149K
$0
$19.5K
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Charles Schwab er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)