Charles Schwab
  • Lønninger
  • Programvareingeniør

  • Fullstack Programvareutvikler

Charles Schwab Fullstack Programvareutvikler Lønninger

Fullstack Programvareutvikler-kompensasjon in United States hos Charles Schwab varierer fra $91.1K per year for 54 til $163K per year for 58. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $120K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Charles Schwabs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/12/2025

Gjennomsnitt Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
54
Software Developer I(Inngangsnivå)
$91.1K
$86.7K
$114
$4.2K
55
Software Developer II
$115K
$106K
$0
$8.4K
56
Software Developer III
$129K
$122K
$0
$7.4K
57
Software Developer IV
$161K
$143K
$0
$17.1K
Vis 4 flere nivåer
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Charles Schwab er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Fullstack Programvareutvikler hos Charles Schwab in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $176,750. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Charles Schwab for Fullstack Programvareutvikler rollen in United States er $127,000.

Andre ressurser