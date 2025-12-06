Selskapskatalog
Chapter & Verse
Chapter & Verse Programvareingeniør Lønninger

Den gjennomsnittlige Programvareingeniør totalkompensasjonen in United States hos Chapter & Verse varierer fra $77K til $109K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Chapter & Verses totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/6/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$87.4K - $104K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$77K$87.4K$104K$109K
Vanlig Område
Mulig Område

Hva er karrierenivåene hos Chapter & Verse?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Chapter & Verse in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $109,250. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Chapter & Verse for Programvareingeniør rollen in United States er $76,950.

