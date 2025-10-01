Selskapskatalog
Chainlink Labs
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

  • Greater London Area

Chainlink Labs Programvareutvikler Lønninger i Greater London Area

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Greater London Area hos Chainlink Labs utgjør totalt £134K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Chainlink Labss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Median Pakke
company icon
Chainlink Labs
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Totalt per år
£134K
Nivå
L3
Grunnlønn
£86.4K
Stock (/yr)
£48K
Bonus
£0
År i selskapet
1 År
Års erfaring
4 År
Hva er karrierenivåene hos Chainlink Labs?

£121K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig £22.8K+ (noen ganger £228K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

20%

ÅR 1

20%

ÅR 2

20%

ÅR 3

20%

ÅR 4

20%

ÅR 5

Aksjetype
Options

Hos Chainlink Labs er Options underlagt en 5-årig opptjeningsplan:

  • 20% opptjenes i 1st-ÅR (20.00% årlig)

  • 20% opptjenes i 2nd-ÅR (5.00% kvartalsvis)

  • 20% opptjenes i 3rd-ÅR (5.00% kvartalsvis)

  • 20% opptjenes i 4th-ÅR (5.00% kvartalsvis)

  • 20% opptjenes i 5th-ÅR (5.00% kvartalsvis)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareutvikler tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Chainlink Labs in Greater London Area ligger på en årlig totalkompensasjon på £215,250. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Chainlink Labs for Programvareutvikler rollen in Greater London Area er £123,098.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Chainlink Labs

Relaterte selskaper

  • Move
  • Handy
  • The Climate Corporation
  • New York Life Insurance
  • Synack
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser