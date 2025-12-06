Selskapskatalog
Chainlink Labs
Chainlink Labs Rekrutterer Lønninger

Rekrutterer-mediankompensasjonspakken in United States hos Chainlink Labs utgjør totalt $115K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Chainlink Labss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/6/2025

Median Pakke
company icon
Chainlink Labs
Sourcer
Los Angeles, CA
Totalt per år
$115K
Nivå
L3
Grunnlønn
$115K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i selskapet
1 År
Års erfaring
4 År
Hva er karrierenivåene hos Chainlink Labs?
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Opptjeningsplan

20%

ÅR 1

20%

ÅR 2

20%

ÅR 3

20%

ÅR 4

20%

ÅR 5

Aksjetype
Options

Hos Chainlink Labs er Options underlagt en 5-årig opptjeningsplan:

  • 20% opptjenes i 1st-ÅR (20.00% årlig)

  • 20% opptjenes i 2nd-ÅR (5.00% kvartalsvis)

  • 20% opptjenes i 3rd-ÅR (5.00% kvartalsvis)

  • 20% opptjenes i 4th-ÅR (5.00% kvartalsvis)

  • 20% opptjenes i 5th-ÅR (5.00% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Rekrutterer hos Chainlink Labs in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $162,500. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Chainlink Labs for Rekrutterer rollen in United States er $107,500.

Andre ressurser

