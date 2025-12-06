Selskapskatalog
Chainlink Labs
Chainlink Labs Administrativ assistent Lønninger

Den gjennomsnittlige Administrativ assistent totalkompensasjonen in United States hos Chainlink Labs varierer fra $126K til $176K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Chainlink Labss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/6/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$135K - $159K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$126K$135K$159K$176K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

20%

ÅR 1

20%

ÅR 2

20%

ÅR 3

20%

ÅR 4

20%

ÅR 5

Aksjetype
Options

Hos Chainlink Labs er Options underlagt en 5-årig opptjeningsplan:

  • 20% opptjenes i 1st-ÅR (20.00% årlig)

  • 20% opptjenes i 2nd-ÅR (5.00% kvartalsvis)

  • 20% opptjenes i 3rd-ÅR (5.00% kvartalsvis)

  • 20% opptjenes i 4th-ÅR (5.00% kvartalsvis)

  • 20% opptjenes i 5th-ÅR (5.00% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Administrativ assistent hos Chainlink Labs in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $175,500. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Chainlink Labs for Administrativ assistent rollen in United States er $126,000.

