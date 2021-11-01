Selskapsoversikt
Chainalysis
Chainalysis Lønninger

Chainalysiss lønnsområde varierer fra $143,068 i total kompensasjon årlig for Produktdesigner i nedre ende til $310,896 for Salg i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Chainalysis. Sist oppdatert: 8/17/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $160K
Produktsjef
Median $211K
Programvareingeniørsjef
Median $290K

Administrativ assistent
$286K
Dataanalytiker
$162K
Personal
$279K
Markedsføring
$178K
Produktdesigner
$143K
Rekrutterer
$162K
Salg
$311K
Løsningsarkitekt
$199K

Dataarkitekt

Vestingplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Chainalysis er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-års vestingplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Chainalysis er Salg at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $310,896. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Chainalysis er $199,000.

