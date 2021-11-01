Chainalysis Lønninger

Chainalysiss lønnsområde varierer fra $143,068 i total kompensasjon årlig for Produktdesigner i nedre ende til $310,896 for Salg i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Chainalysis . Sist oppdatert: 8/17/2025