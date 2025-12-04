Selskapskatalog
CHA Consulting
CHA Consulting Sivilingeniør Lønninger

Den gjennomsnittlige Sivilingeniør totalkompensasjonen in United States hos CHA Consulting varierer fra $97.8K til $133K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for CHA Consultings totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/4/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$105K - $127K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$97.8K$105K$127K$133K
Vanlig Område
Mulig Område

Hva er karrierenivåene hos CHA Consulting?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Sivilingeniør hos CHA Consulting in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $133,400. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos CHA Consulting for Sivilingeniør rollen in United States er $97,750.

Andre ressurser

