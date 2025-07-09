Selskapsoversikt
CGS
Jobber her? Gjør krav på ditt selskap

CGS Lønninger

CGSs lønnsområde varierer fra $33,690 i total kompensasjon årlig for Personal i nedre ende til $196,980 for Teknisk programsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i CGS. Sist oppdatert: 8/17/2025

$160K

Få betalt, ikke utnyttet

Vi har forhandlet frem tusenvis av tilbud og oppnår regelmessig økninger på $30K+ (noen ganger $300K+).Få lønnen din forhandlet eller få din CV gjennomgått av ekte eksperter - rekrutterere som gjør dette daglig.

Kundeservice
$34.7K
Personal
$33.7K
Salg
$55.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Programvareingeniør
$62.1K
Teknisk programsjef
$197K
Mangler din stilling?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å låse opp siden.


FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos CGS er Teknisk programsjef at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $196,980. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos CGS er $55,497.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for CGS

Relaterte selskaper

  • Airbnb
  • Intuit
  • Amazon
  • Lyft
  • Coinbase
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser