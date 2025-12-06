Programvareingeniør-kompensasjon in Canada hos CGI varierer fra CA$75.2K per year for Associate Software Engineer til CA$125K per year for Lead Analyst. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Canada utgjør totalt CA$82.6K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for CGIs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/6/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Associate Software Engineer
$54.7K
$53.7K
$716
$287
Software Engineer
$61.5K
$60.3K
$776
$425
Senior Software Engineer
$71.6K
$70.4K
$822
$399
Lead Analyst
$90.6K
$82.2K
$7.2K
$1.3K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
