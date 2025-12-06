Selskapskatalog
CGI
CGI Datavitenskap-leder Lønninger

Den gjennomsnittlige Datavitenskap-leder totalkompensasjonen in India hos CGI varierer fra ₹2.26M til ₹3.2M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for CGIs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/6/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$29.1K - $34.5K
India
Vanlig Område
Mulig Område
$25.7K$29.1K$34.5K$36.4K
Vanlig Område
Mulig Område

Hva er karrierenivåene hos CGI?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Datavitenskap-leder hos CGI in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹3,202,108. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos CGI for Datavitenskap-leder rollen in India er ₹2,255,398.

Andre ressurser

