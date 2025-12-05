Forretningsanalytiker-kompensasjon in United States hos CGI varierer fra $64.7K per year for Associate Business Analyst til $128K per year for Lead Business Analyst. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $90.5K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for CGIs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/5/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Associate Business Analyst
$64.7K
$64.7K
$0
$0
Business Analyst
$91.9K
$91.2K
$0
$700
Senior Business Analyst
$90.7K
$90.7K
$0
$0
Lead Business Analyst
$128K
$127K
$1.7K
$0
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cgi/salaries/business-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.