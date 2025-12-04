Selskapskatalog
CGG
CGG Dataanalytiker Lønninger

Den gjennomsnittlige Dataanalytiker totalkompensasjonen in United States hos CGG varierer fra $73.1K til $100K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for CGGs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/4/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$79.2K - $94K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$73.1K$79.2K$94K$100K
Vanlig Område
Mulig Område

Hva er karrierenivåene hos CGG?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Dataanalytiker hos CGG in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $100,050. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos CGG for Dataanalytiker rollen in United States er $73,080.

Andre ressurser

