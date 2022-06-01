Selskapsoversikt
CGG
CGG Lønninger

CGGs lønnsområde varierer fra $65,631 i total kompensasjon årlig for Dataanalytiker i nedre ende til $99,735 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i CGG. Sist oppdatert: 8/17/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $68.3K
Dataanalytiker
$86.6K
Dataanalytiker
$65.6K

Geologisk ingeniør
$69.7K
Programvareingeniørsjef
$99.7K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos CGG er Programvareingeniørsjef at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $99,735. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos CGG er $69,650.

