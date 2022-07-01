Cervello Lønninger

Cervellos lønnsområde varierer fra $90,450 i total kompensasjon årlig for Programvareingeniør i nedre ende til $243,210 for Programsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Cervello . Sist oppdatert: 8/17/2025