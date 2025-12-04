Selskapskatalog
Certn
Certn Programvareingeniør Lønninger

Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Canada hos Certn utgjør totalt CA$103K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Certns totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/4/2025

Median Pakke
company icon
Certn
Software Engineer
Vancouver, BC, Canada
Totalt per år
$74.3K
Nivå
Intermediate
Grunnlønn
$74.3K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i selskapet
2-4 År
Års erfaring
2-4 År
Hva er karrierenivåene hos Certn?
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Certn er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Certn in Canada ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$140,753. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Certn for Programvareingeniør rollen in Canada er CA$126,352.

Andre ressurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/certn/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.