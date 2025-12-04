Selskapskatalog
Certn
Den gjennomsnittlige Informasjonsteknolog (IT) totalkompensasjonen hos Certn varierer fra CA$141K til CA$200K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Certns totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/4/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$116K - $132K
Canada
Vanlig Område
Mulig Område
$102K$116K$132K$145K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Certn er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Informasjonsteknolog (IT) hos Certn ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$200,306. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Certn for Informasjonsteknolog (IT) rollen er CA$140,893.

