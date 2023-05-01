Selskapsoversikt
Certn
Jobber her? Gjør krav på ditt selskap

Certn Lønninger

Certns lønnsområde varierer fra $60,581 i total kompensasjon årlig for Personal i nedre ende til $123,533 for IT-teknolog i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Certn. Sist oppdatert: 8/17/2025

$160K

Få betalt, ikke utnyttet

Vi har forhandlet frem tusenvis av tilbud og oppnår regelmessig økninger på $30K+ (noen ganger $300K+).Få lønnen din forhandlet eller få din CV gjennomgått av ekte eksperter - rekrutterere som gjør dette daglig.

Programvareingeniør
Median $91.5K
Personal
$60.6K
IT-teknolog
$124K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Mangler din stilling?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å låse opp siden.


Vestingplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Certn er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-års vestingplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Har du et spørsmål? Spør samfunnet.

Besøk Levels.fyi-samfunnet for å samhandle med ansatte fra ulike selskaper, få karriereråd og mer.

Besøk nå!

FAQ

The highest paying role reported at Certn is IT-teknolog at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $123,533. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Certn is $91,493.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for Certn

Relaterte selskaper

  • Facebook
  • Square
  • SoFi
  • Stripe
  • Coinbase
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser