CertiK
CertiK Datavitenskap-leder Lønninger

Den gjennomsnittlige Datavitenskap-leder totalkompensasjonen in United States hos CertiK varierer fra $179K til $250K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for CertiKs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/4/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$193K - $225K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$179K$193K$225K$250K
Vanlig Område
Mulig Område

Hva er karrierenivåene hos CertiK?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Datavitenskap-leder hos CertiK in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $249,900. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos CertiK for Datavitenskap-leder rollen in United States er $178,500.

Andre ressurser

