CertiK
CertiK Lønninger

CertiKs lønnsområde varierer fra $102,000 i total kompensasjon årlig for Dataanalytiker i nedre ende til $653,250 for Prosjektleder i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i CertiK. Sist oppdatert: 8/17/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $160K

Full-stack programvareingeniør

Dataanalytiker
Median $102K
Datavitensskapssjef
$209K

Produktdesigner
$146K
Produktsjef
$219K
Prosjektleder
$653K
Cybersikkerhetsanalytiker
$175K
Programvareingeniørsjef
$624K
FAQ

The highest paying role reported at CertiK is Prosjektleder at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $653,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CertiK is $192,035.

