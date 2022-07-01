CertiK Lønninger

CertiKs lønnsområde varierer fra $102,000 i total kompensasjon årlig for Dataanalytiker i nedre ende til $653,250 for Prosjektleder i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i CertiK . Sist oppdatert: 8/17/2025