Selskapskatalog
Certarus
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Dataanalytiker

  • Alle Dataanalytiker lønninger

Certarus Dataanalytiker Lønninger

Den gjennomsnittlige Dataanalytiker totalkompensasjonen in Canada hos Certarus varierer fra CA$93.1K til CA$132K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Certaruss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/4/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$76.3K - $86.8K
Canada
Vanlig Område
Mulig Område
$67.4K$76.3K$86.8K$95.8K
Vanlig Område
Mulig Område

Vi trenger bare 3 flere Dataanalytiker innrapporteringers hos Certarus for å låse opp!

Inviter vennene dine og samfunnet til å legge til lønninger anonymt på under 60 sekunder. Mer data betyr bedre innsikt for jobbsøkere som deg og vårt samfunn!

💰 Vis alle Lønninger

💪 Bidra Din lønn


Bidra
Hva er karrierenivåene hos Certarus?

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Dataanalytiker tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Dataanalytiker hos Certarus in Canada ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$132,339. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Certarus for Dataanalytiker rollen in Canada er CA$93,086.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Certarus

Relaterte selskaper

  • Netflix
  • Intuit
  • Airbnb
  • Amazon
  • DoorDash
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/certarus/salaries/data-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.