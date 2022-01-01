Cerner Lønninger

Selskapskatalog
Cerners lønn varierer fra $2,387 i total kompensasjon per år for en Produktleder på laveste nivå til $195,640 for en Salg på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Cerner. Sist oppdatert: 11/14/2025

Programvareingeniør
Software Engineer $8.7K
Associate Senior Software Engineer $11.8K
Senior Software Engineer $19.6K

Fullstack Programvareutvikler

Backend Programvareutvikler

Ledelsesrådgiver
Median $58.3K
Løsningsarkitekt
Median $91.4K

Forretningsoperasjoner
$53.3K
Forretningsanalytiker
$49.8K
Kundeservice
$51.7K
Dataanalytiker
$68.7K
Datavitenskap-leder
$58.1K
Datavitenskaper
$63.7K
Personalavdeling
$14.1K
Informasjonsteknolog (IT)
$124K
Produktdesigner
Median $100K
Produktleder
$2.4K
Programleder
Median $95.8K
Salg
$196K
Salgsingeniør
$87.6K
Cybersikkerhetsanalytiker
$140K
Programvareutviklingsleder
$19.3K
Teknisk programleder
Median $97.6K
Teknisk forfatter
$88.6K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Cerner er Salg at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $195,640. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Cerner er $61,012.

