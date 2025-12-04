Selskapskatalog
CERN
CERN Administrativ assistent Lønninger

Den gjennomsnittlige Administrativ assistent totalkompensasjonen in Switzerland hos CERN varierer fra CHF 33.2K til CHF 46.2K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for CERNs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/4/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$43.9K - $51.7K
Switzerland
Vanlig Område
Mulig Område
$41K$43.9K$51.7K$57.1K
Vanlig Område
Mulig Område

Hva er karrierenivåene hos CERN?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Administrativ assistent hos CERN in Switzerland ligger på en årlig totalkompensasjon på CHF 46,188. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos CERN for Administrativ assistent rollen in Switzerland er CHF 33,161.

