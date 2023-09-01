Selskapsoversikt
CERN
Jobber her? Gjør krav på ditt selskap

CERN Lønninger

CERNs lønnsområde varierer fra $47,822 i total kompensasjon årlig for Administrativ assistent i nedre ende til $114,875 for Maskinvareingeniør i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i CERN. Sist oppdatert: 8/17/2025

$160K

Få betalt, ikke utnyttet

Vi har forhandlet frem tusenvis av tilbud og oppnår regelmessig økninger på $30K+ (noen ganger $300K+).Få lønnen din forhandlet eller få din CV gjennomgått av ekte eksperter - rekrutterere som gjør dette daglig.

Programvareingeniør
Median $89.1K

Full-stack programvareingeniør

Backend programvareingeniør

Forskningsvitenskap

Dataanalytiker
Median $76.6K
Administrativ assistent
$47.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Maskinvareingeniør
$115K
IT-teknolog
$92.2K
Maskinteknisk ingeniør
$83.3K
Mangler din stilling?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å låse opp siden.


FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в CERN, — это Maskinvareingeniør at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $114,875. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в CERN, составляет $86,165.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for CERN

Relaterte selskaper

  • Microsoft
  • Roblox
  • Tesla
  • Facebook
  • Apple
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser