Ceridian Lønninger

Ceridians lønnsområde varierer fra $52,260 i total kompensasjon årlig for Kundeservice i nedre ende til $279,390 for Personal i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Ceridian. Sist oppdatert: 8/17/2025

$160K

Programvareingeniør
Software Developer I $59.1K
Software Developer II $74.9K
Software Developer III $86.7K
Senior Software Developer $97.6K
Lead Software Developer $112K

Full-stack programvareingeniør

Kvalitetssikrings (QA) programvareingeniør

Produktdesigner
Median $92K
Kundeservice
$52.3K

Personal
$279K
Markedsføring
$137K
Produktdesignsjef
$106K
Produktsjef
$67.4K
Prosjektleder
$82.6K
Rekrutterer
$68.6K
Programvareingeniørsjef
$111K
Løsningsarkitekt
$128K
Technical Account Manager
$88.2K
Teknisk programsjef
$101K
Vestingplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Ceridian er RSUs underlagt en 3-års vestingplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (33.30% årlig)

FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Ceridian er Personal at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $279,390. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Ceridian er $92,000.

