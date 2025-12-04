Selskapskatalog
Ceribell
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Datavitenskap-leder

  • Alle Datavitenskap-leder lønninger

Ceribell Datavitenskap-leder Lønninger

Den gjennomsnittlige Datavitenskap-leder totalkompensasjonen in United States hos Ceribell varierer fra $210K til $287K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Ceribells totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/4/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$225K - $272K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$210K$225K$272K$287K
Vanlig Område
Mulig Område

Vi trenger bare 3 flere Datavitenskap-leder innrapporteringers hos Ceribell for å låse opp!

Inviter vennene dine og samfunnet til å legge til lønninger anonymt på under 60 sekunder. Mer data betyr bedre innsikt for jobbsøkere som deg og vårt samfunn!

💰 Vis alle Lønninger

💪 Bidra Din lønn


Bidra
Hva er karrierenivåene hos Ceribell?

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Datavitenskap-leder tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Datavitenskap-leder hos Ceribell in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $286,520. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Ceribell for Datavitenskap-leder rollen in United States er $209,950.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Ceribell

Relaterte selskaper

  • Microsoft
  • Spotify
  • Apple
  • Flipkart
  • DoorDash
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ceribell/salaries/data-science-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.