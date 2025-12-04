Selskapskatalog
Cerence
Cerence Programvareutviklingsleder Lønninger

Den gjennomsnittlige Programvareutviklingsleder totalkompensasjonen in Belgium hos Cerence varierer fra €84.3K til €117K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Cerences totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/4/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$104K - $123K
Belgium
Vanlig Område
Mulig Område
$97.2K$104K$123K$135K
Vanlig Område
Mulig Område

Hva er karrierenivåene hos Cerence?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutviklingsleder hos Cerence in Belgium ligger på en årlig totalkompensasjon på €117,420. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Cerence for Programvareutviklingsleder rollen in Belgium er €84,302.

Andre ressurser

