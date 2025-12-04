Selskapskatalog
Cerebras Systems
Cerebras Systems Løsningsarkitekt Lønninger

Den gjennomsnittlige Løsningsarkitekt totalkompensasjonen in United States hos Cerebras Systems varierer fra $490K til $714K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Cerebras Systemss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/4/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$563K - $641K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$490K$563K$641K$714K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Cerebras Systems er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Løsningsarkitekt hos Cerebras Systems in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $713,900. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Cerebras Systems for Løsningsarkitekt rollen in United States er $490,050.

Andre ressurser

