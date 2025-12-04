Selskapskatalog
Cerberus Capital Management
Cerberus Capital Management Venturekapitalist Lønninger

Den gjennomsnittlige Venturekapitalist totalkompensasjonen in United States hos Cerberus Capital Management varierer fra $275K til $393K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Cerberus Capital Managements totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/4/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$316K - $369K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$275K$316K$369K$393K
Vanlig Område
Mulig Område

Hva er karrierenivåene hos Cerberus Capital Management?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Venturekapitalist hos Cerberus Capital Management in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $392,828. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Cerberus Capital Management for Venturekapitalist rollen in United States er $275,315.

