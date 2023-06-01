Selskapsoversikt
Cerberus Capital Management
Jobber her? Gjør krav på ditt selskap

Cerberus Capital Management Lønninger

Cerberus Capital Managements lønnsområde varierer fra $78,400 i total kompensasjon årlig for Rekrutterer i nedre ende til $342,465 for Venturekapitalist i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Cerberus Capital Management. Sist oppdatert: 8/17/2025

$160K

Få betalt, ikke utnyttet

Vi har forhandlet frem tusenvis av tilbud og oppnår regelmessig økninger på $30K+ (noen ganger $300K+).Få lønnen din forhandlet eller få din CV gjennomgått av ekte eksperter - rekrutterere som gjør dette daglig.

Regnskapsfører
$151K
Dataanalytiker
$164K
Personal
$111K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Ledelseskonsulent
$250K
Rekrutterer
$78.4K
Programvareingeniør
$265K
Venturekapitalist
$342K
Mangler din stilling?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å låse opp siden.


FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Cerberus Capital Management er Venturekapitalist at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $342,465. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Cerberus Capital Management er $164,175.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for Cerberus Capital Management

Relaterte selskaper

  • Square
  • Databricks
  • Intuit
  • Flipkart
  • Netflix
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser