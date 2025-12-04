Selskapskatalog
Ceragon Networks
Ceragon Networks Maskiningeniør Lønninger

Den gjennomsnittlige Maskiningeniør totalkompensasjonen in Israel hos Ceragon Networks varierer fra ₪202K til ₪294K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Ceragon Networkss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/4/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$68.3K - $79.3K
Israel
Vanlig Område
Mulig Område
$60.2K$68.3K$79.3K$87.4K
Vanlig Område
Mulig Område

Hva er karrierenivåene hos Ceragon Networks?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Maskiningeniør hos Ceragon Networks in Israel ligger på en årlig totalkompensasjon på ₪293,782. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Ceragon Networks for Maskiningeniør rollen in Israel er ₪202,438.

