Selskapsoversikt
Ceragon Networks
Jobber her? Gjør krav på ditt selskap

Ceragon Networks Lønninger

Ceragon Networkss lønnsområde varierer fra $54,380 i total kompensasjon årlig for Programvareingeniør i nedre ende til $115,407 for Prosjektleder i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Ceragon Networks. Sist oppdatert: 8/17/2025

$160K

Få betalt, ikke utnyttet

Vi har forhandlet frem tusenvis av tilbud og oppnår regelmessig økninger på $30K+ (noen ganger $300K+).Få lønnen din forhandlet eller få din CV gjennomgått av ekte eksperter - rekrutterere som gjør dette daglig.

Elektroingeniør
$108K
Maskinvareingeniør
$109K
Prosjektleder
$115K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Programvareingeniør
$54.4K
Mangler din stilling?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å låse opp siden.


FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Ceragon Networks er Prosjektleder at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $115,407. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Ceragon Networks er $108,886.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for Ceragon Networks

Relaterte selskaper

  • PayPal
  • DoorDash
  • Dropbox
  • Netflix
  • Google
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser