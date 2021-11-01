Selskapsoversikt
Cepheid
Cepheid Lønninger

Cepheids lønnsområde varierer fra $68,340 i total kompensasjon årlig for Kundeservice i nedre ende til $196,015 for Programsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Cepheid. Sist oppdatert: 8/17/2025

$160K

Maskinteknisk ingeniør
Median $140K
Programvareingeniør
Median $144K
Regnskapsfører
$147K

Biomedisinsk ingeniør
$194K
Kjemiteknisk ingeniør
$131K

Prosessingeniør

Kundeservice
$68.3K
Dataanalytiker
$151K
Finansanalytiker
$147K
Maskinvareingeniør
$171K
Markedsføringsoperasjoner
$112K
Produktsjef
$163K
Programsjef
$196K
Prosjektleder
$168K
Inntektsoperasjoner
$181K
Teknisk programsjef
$171K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Cepheid er Programsjef at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $196,015. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Cepheid er $150,750.

