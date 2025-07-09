Selskapsoversikt
Centrica
Centrica Lønninger

Centricas lønnsområde varierer fra $38,420 i total kompensasjon årlig for Kundeservice i nedre ende til $117,761 for Produktsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Centrica. Sist oppdatert: 8/17/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $103K
Administrativ assistent
$38.7K
Kundeservice
$38.4K

Elektroingeniør
$66.8K
Produktsjef
$118K
Mangler din stilling?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å låse opp siden.


FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Centrica er Produktsjef at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $117,761. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Centrica er $66,842.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for Centrica

