Centrica Lønninger

Centricas lønnsområde varierer fra $38,420 i total kompensasjon årlig for Kundeservice i nedre ende til $117,761 for Produktsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Centrica . Sist oppdatert: 8/17/2025