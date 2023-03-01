Selskapsoversikt
Centric Software
Centric Software Lønninger

Centric Softwares lønnsområde varierer fra $101,570 i total kompensasjon årlig for IT-teknolog i nedre ende til $255,000 for Løsningsarkitekt i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Centric Software. Sist oppdatert: 8/17/2025

$160K

Produktdesigner
Median $150K
Programvareingeniør
Median $123K
IT-teknolog
$102K

Produktsjef
$159K
Salg
$174K
Løsningsarkitekt
$255K
Den høyest betalende rollen rapportert hos Centric Software er Løsningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $255,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Centric Software er $154,600.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for Centric Software

