Centre for Development of Telematics
Den gjennomsnittlige Personalavdeling totalkompensasjonen in India hos Centre for Development of Telematics varierer fra ₹195K til ₹285K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Centre for Development of Telematicss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/4/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$2.5K - $2.9K
India
Vanlig Område
Mulig Område
$2.2K$2.5K$2.9K$3.2K
Vanlig Område
Mulig Område

Hva er karrierenivåene hos Centre for Development of Telematics?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Personalavdeling hos Centre for Development of Telematics in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹284,595. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Centre for Development of Telematics for Personalavdeling rollen in India er ₹195,358.

