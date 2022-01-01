Selskapsoversikt
CentralSquare Technologies
CentralSquare Technologies Lønninger

CentralSquare Technologiess lønnsområde varierer fra $50,388 i total kompensasjon årlig for Teknisk forfatter i nedre ende til $172,135 for Løsningsarkitekt i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i CentralSquare Technologies. Sist oppdatert: 8/17/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $90.2K

Full-stack programvareingeniør

Kundesuksess
$99.5K
Dataanalytiker
$102K

Inntektsoperasjoner
$111K
Cybersikkerhetsanalytiker
$96.5K
Løsningsarkitekt
$172K
Teknisk forfatter
$50.4K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos CentralSquare Technologies er Løsningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $172,135. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos CentralSquare Technologies er $99,495.

