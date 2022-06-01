Selskapskatalog
Central California Alliance for Health
Central California Alliance for Health Lønninger

Central California Alliance for Healths lønn varierer fra $140,700 i total kompensasjon per år for en Informasjonsteknolog (IT) på laveste nivå til $179,100 for en Programvareingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Central California Alliance for Health. Sist oppdatert: 11/20/2025

Informasjonsteknolog (IT)
$141K
Programvareingeniør
$179K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Central California Alliance for Health er Programvareingeniør at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $179,100. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Central California Alliance for Health er $159,900.

