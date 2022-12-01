Selskapskatalog
Centiro Lønninger

Centiros lønn varierer fra $7,468 i total kompensasjon per år for en Programvareingeniør på laveste nivå til $11,831 for en Datavitenskaper på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Centiro. Sist oppdatert: 11/20/2025

Datavitenskaper
$11.8K
Programvareingeniør
$7.5K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Centiro er Datavitenskaper at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $11,831. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Centiro er $9,649.

Andre ressurser

