Centific
Centific Lønninger

Centifics lønn varierer fra $50,250 i total kompensasjon per år for en Personalavdeling på laveste nivå til $287,430 for en Programleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Centific. Sist oppdatert: 9/10/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $70K

Full-Stack Programvareingeniør

Dataforsker
Median $95K
Kundeservice
$68.6K

Personalavdeling
$50.3K
Informasjonsteknolog (IT)
$68.6K
Programleder
$287K
Teknisk programleder
$80.1K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Centific er Programleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $287,430. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Centific er $70,000.

