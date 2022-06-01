Centers for Disease Control and Prevention Lønninger

Centers for Disease Control and Preventions lønn varierer fra $111,000 i total kompensasjon per år for en Dataforsker på laveste nivå til $195,975 for en UX-forsker på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Centers for Disease Control and Prevention . Sist oppdatert: 9/10/2025