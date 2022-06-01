Selskapskatalog
Centers for Disease Control and Prevention
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Centers for Disease Control and Prevention Lønninger

Centers for Disease Control and Preventions lønn varierer fra $111,000 i total kompensasjon per år for en Dataforsker på laveste nivå til $195,975 for en UX-forsker på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Centers for Disease Control and Prevention. Sist oppdatert: 9/10/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Dataforsker
Median $111K

Helseinformatikk

Economist
Median $140K
Informasjonsteknolog (IT)
$133K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Prosjektleder
$149K
UX-forsker
$196K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Centers for Disease Control and Prevention er UX-forsker at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $195,975. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Centers for Disease Control and Prevention er $140,000.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Centers for Disease Control and Prevention

Relaterte selskaper

  • Roblox
  • Databricks
  • Lyft
  • Google
  • Uber
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser