Centerfield Lønninger

Centerfields lønn varierer fra $58,531 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $248,750 for en Markedsføring på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Centerfield. Sist oppdatert: 9/10/2025

$160K

Dataforsker
$122K
Markedsføring
$249K
Produktdesigner
$58.5K

Salg
$151K
Programvareutvikler
$101K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


The highest paying role reported at Centerfield is Markedsføring at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $248,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Centerfield is $121,605.

