Centene Lønninger

Centenes lønn varierer fra $42,785 i total kompensasjon per år for en Administrativ assistent på laveste nivå til $193,463 for en Dataforskningsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Centene. Sist oppdatert: 9/10/2025

$160K

Programvareutvikler
L1 $78.4K
L2 $104K
L3 $133K
L4 $129K
L5 $153K

Maskinlæring Ingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Nettsted Pålitelighet Ingeniør

Forretningsanalytiker
L1 $69.3K
L2 $83.4K
Aktuar
Median $110K

Dataforsker
Median $99.1K
Dataanalytiker
Median $79K
Prosjektleder
Median $81K
Informasjonsteknolog (IT)
Median $116K
Teknisk programleder
Median $130K
Produktdesigner
Median $140K
Produktleder
Median $120K
Regnskapsfører
$78.4K
Administrativ assistent
$42.8K
Forretningsutvikling
$97.3K
Dataforskningsleder
$193K
Finansanalytiker
$66.3K
Personalavdeling
$158K
Markedsføring
$191K
Programleder
$147K
Rekrutterer
$151K
Cybersikkerhetsanalytiker
$118K
Programvareutviklingsleder
Median $180K
Løsningsarkitekt
$145K

Dataarkitekt

UX-forsker
$98K
Ofte stilte spørsmål

