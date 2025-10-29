Selskapskatalog
Programvareutviklingsleder-mediankompensasjonspakken in United States hos Cengage utgjør totalt $180K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Cengages totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/29/2025

Median Pakke
company icon
Cengage
Software Engineering Manager
Raleigh, NC
Totalt per år
$180K
Nivå
-
Grunnlønn
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$20K
År i selskapet
5 År
Års erfaring
16 År
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutviklingsleder hos Cengage in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $220,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Cengage for Programvareutviklingsleder rollen in United States er $160,000.

Andre ressurser