Cellebrite Lønninger

Cellebrites lønn varierer fra $125,143 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $226,125 for en Løsningsarkitekt på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Cellebrite. Sist oppdatert: 9/10/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $125K
Dataforsker
$134K
Løsningsarkitekt
$226K

Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

The highest paying role reported at Cellebrite is Løsningsarkitekt at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $226,125. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cellebrite is $133,926.

