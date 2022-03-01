Selskapskatalog
Celigo
Celigo Lønninger

Celigos lønn varierer fra $22,783 i total kompensasjon per år for en Markedsføringsoperasjoner på laveste nivå til $207,000 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Celigo. Sist oppdatert: 9/10/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $29.5K

Backend Programvareingeniør

Produktleder
Median $207K
Forretningsutvikling
$73.6K

Kundesuksess
$98.3K
Ledelsesrådgiver
$122K
Markedsføring
$201K
Markedsføringsoperasjoner
$22.8K
Produktdesigner
$62.1K
Løsningsarkitekt
$59.3K
Teknisk programleder
$98K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Celigo er Produktleder med en årlig totalkompensasjon på $207,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Celigo er $85,815.

