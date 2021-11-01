Selskapskatalog
Cedar Lønninger

Cedars lønn varierer fra $121,000 i total kompensasjon per år for en Produktleder på laveste nivå til $235,000 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Cedar. Sist oppdatert: 9/10/2025

$160K

Programvareutvikler
Software Engineer I $130K
Software Engineer II $165K
Software Engineer III $230K

Full-Stack Programvareingeniør

Programvareutviklingsleder
Median $235K
Dataforsker
Median $150K

Produktleder
Median $121K
Rekrutterer
Median $145K
Personalavdeling
$149K
Cybersikkerhetsanalytiker
$158K
Løsningsarkitekt
Median $229K
UX-forsker
$124K
Ofte stilte spørsmål

Cedar薪资最高的职位是Programvareutviklingsleder，年度总薪酬为$235,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Cedar的年度总薪酬中位数为$150,000。

