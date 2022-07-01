Selskapskatalog
Cedar Gate Technologies
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Cedar Gate Technologies Lønninger

Cedar Gate Technologiess lønn varierer fra $2,665 i total kompensasjon per år for en Teknisk programleder på laveste nivå til $162,185 for en Prosjektleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Cedar Gate Technologies. Sist oppdatert: 9/10/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Dataforsker
$90.5K
Prosjektleder
$162K
Programvareutvikler
$5.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Teknisk programleder
$2.7K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Cedar Gate Technologies er Prosjektleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $162,185. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Cedar Gate Technologies er $48,067.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Cedar Gate Technologies

Relaterte selskaper

  • Spotify
  • DoorDash
  • Google
  • Tesla
  • Databricks
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser